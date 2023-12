Bescherelle défie à nouveau l’IA : place à ChatGPT

Sam Altman aura son Bescherelle sous le sapin.

Après un premier volet réussi, Bescherelle s’associe de nouveau à Brainsonic pour lancer sa campagne saisonnière, visant à souligner l’importance de l’orthographe et de la maîtrise de la langue française. Après les IA génératives visuelles, cette année, Bescherelle s’attaque directement à ChatGPT, l’agent conversationnel de renom, en mettant en scène une vidéo où les limitations linguistiques de l’intelligence artificielle sont habilement exposées. Sans trucages ni fautes, cette vidéo démontre, non sans humour, que même la technologie la plus avancée ne peut égaler la richesse d’ouvrages comme ceux de Bescherelle.

Sébastien Combemale et Thomas Audoin, directeurs de création chez Brainsonic, partagent leur enthousiasme pour cette seconde édition. Ils soulignent l’importance de jouer avec l’intelligence artificielle tout en conservant l’esprit ironique qui avait caractérisé la campagne de l’année dernière. L’objectif ? Démontrer qu’une bonne maîtrise du langage permet de « coincer » la machine, révélant ainsi ses limites et son incapacité à rivaliser avec l’expertise linguistique des auteurs du Bescherelle. Célia Rosentraub, directrice générale des Éditions Hatier, ajoute que malgré la présence croissante de l’IA dans nos vies, la maîtrise de la langue et de l’orthographe demeurent indispensables, un domaine où l’IA n’a pas encore atteint la perfection.

Dans un geste symbolique et teinté d’humour, Bescherelle a envoyé un colis contenant ses trois ouvrages phares à Sam Altman, le créateur d’Open AI, l’organisation derrière ChatGPT. Ce cadeau de Noël, accompagné d’un message pour ce cher Sam, suggère avec malice que ChatGPT pourrait bénéficier de l’expertise de Bescherelle pour parfaire son français. De quoi entrainer l’IA d’OpenAI avec un corpus de meilleure qualité ? C’est possible. Mais si cela se produit, c’est l’entreprise américaine qui en sortira gagnante, pas Bescherelle…

