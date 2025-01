David Beckham se déshabille pour BOSS à la façon d’une pub Calvin Klein

Lancement sous haute tension.

BOSS frappe fort avec le lancement de BOSS ONE Bodywear, sa première ligne de sous-vêtements premium. Et pour incarner cette collection, la marque a fait appel à une icône du style : David Beckham. Une campagne marquante, capturée par le duo de photographes de renom Mert & Marcus, qui signe une esthétique cinématographique à la hauteur du projet.

Dirigée par l’agence Team Laird, la campagne met en scène le sportif dans un décor urbain et minimaliste, où le noir et blanc règnent en maître. L’ex-footballeur débarque en voiture de sport avant d’entrer dans un loft new-yorkais aux aspects industriels. Sur la bande-son iconique de In the Air Tonight de Phil Collins (déjà jouée par le gorille Cadbury, les publivores apprécieront), il guide le spectateur dans une mise en scène plus que suggestive, jusqu’à dévoiler le nouveau boxer noir BOSS ONE Bodywear… Tout cela sous les yeux ébahis des résidents de l’appartement d’en face, qui a une vue imprenable sur l’appartement très ouvert du mannequin.

La campagne a des airs de 50 nuances de Grey, atténués par les sourires taquins du modèle dont les campagnes de sous-vêtements seront peut-être un jour plus connues que sa carrière de footballeur.