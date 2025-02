La tension is in the air tonight.

BOSS dévoile une campagne aux airs de 50 nuances de Grey, portée par David Beckham. Un univers cinématographique où le mystère et la séduction s’entrelacent, confirmant une fois de plus le charisme intemporel de l’ex-footballeur. Petit bonus : des voisins voyeurs qui nous ressemblent bien. Le tout pour voir le beau David en caleçon de la nouvelle gamme BOSS ONE Bodywear.

La musique de la pub BOSS avec David Beckham est In the Air Tonight, de Phil Collins.

La pub BOSS avec David Beckham

La musique de la pub BOSS avec David Beckham