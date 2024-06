Un clic, un goal.

AliExpress, ça vous parle ? Pensez caverne d’Ali Baba, opulence, surconsommation… et vous aurez une bonne idée de la chose. Ce site de vente en ligne en direct des usines chinoises, que l’on peut considérer comme l’ancêtre de Wish ou de Temu a fait un choix de collaboration plutôt prestigieux : David Beckham, ce joueur de football anglais pour le moins populaire. Un choix qui en a choqué plus d’un, surtout considérant la grande fortune de la célébrité et la très mauvaise réputation d’AliExpress.

La musique de la pub AliExpress 2024 avec David Beckham semble être une composition originale, imaginé pour cette collaboration.

La pub AliExpress 2024 avec David Beckham