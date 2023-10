BMW et Lil Miquela : quand le virtuel prône le réel

Make it real.

Dans un monde qui se tourne de plus en plus vers les nouvelles technologies et les intelligences artificielles, la suite logique est de les voir apparaitre dans chaque aspect de nos vies. Les réseaux sociaux en sont devenus un majeur, et c’est pour cette raison que nous avons vu apparaître, en 2016, Lil Miquela. La jeune fille virtuelle de 19 ans était en effet en avance sur son temps, mais son existence n’a plus aujourd’hui de quoi étonner. Sa base de 2,7 millions d’abonnés sur Instagram, quant à elle, en impressionne plus d’un.

Dont, semblerait-il, BMW. Le constructeur automobile signe son nouveau véhicule 100 % électrique, la iX2. Dans sa vidéo d’annonce, imaginée par l’agence The Marcom Engine, la marque emblématique fait appel à nulle autre que Lil Miquela. Sur les comptes Instagram de la jeune fille et de la marque, vous pourrez retrouver plusieurs publications témoignant de cette collaboration, un duo qui ne semble d’ailleurs pas plaire à tous les membres des deux communautés.

“How to sabotage a car launch? Include an influencer in it. As if human influencer weren’t annoying enough so now they’re using an artificial one 🙃”

“Beautiful car, stupid campaign”

Les véhicules électriques allant avec leur lot de controverses et de haters, il est plutôt cohérent pour BMW d’associer ce véhicule – dont la motorisation est encore inédite pour la majorité des conducteurs – à un nouveau type d’ambassadeurs que ce sont les influenceurs virtuels.