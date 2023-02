En plus d'être électrique, ce SUV jette des ponts.

BMW s’est lancé le défi d’élargir son offre d’entrée de gamme avec un modèle entièrement électrique, le SUV iX1 tout électrique. Et on peut dire que ça lui va bien. En revanche, dans la vraie vie, les ponts n’apparaissent pas comme par magie alors n’essayez pas cela chez vous.

La musique de la pub nouvelle BMW iX1 100% électrique est “Dive Into The Night (Electrify Your Dreams)” de Ferris Wheels remixé par DJ Parella.

