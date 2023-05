Des billets pour un match du Red Star cachés aux Puces de Saint-Ouen

Objets collectors, match d’anthologie ?

Quand le club le plus populaire du 93 n’a plus que quelques places pour un match qui pourrait bien devenir l’un des plus importants de son histoire, pas question de faire les choses normalement. Non, avec l’aide de BETC Paris, le club iconique a décidé de rendre hommage à la ville avec laquelle il est indissociable depuis des années, Saint-Ouen-sur-Seine. Se rendant dans les puces qui représentent la ville, le club y a caché 14 objets, chacun représentant 2 des 28 dernières places disponibles pour le match Red Star – Stade Briochin du 26 mai.

Les objets à retrouver à partir de samedi 20 mai aux marchés des puces de Dauphine, Vernaison, Biron et Paul Bert Serpette dans le cadre de cette collaboration sont tous emblématiques des puces dans lesquelles on les retrouve : un tableau, un plateau en argent, un vinyle, un verre gravé, des figurines, une assiette, un billet, une cassette audio, un coussin, une œuvre street–art, un maillot rétro, une ancienne carte postale, un livre, ainsi qu’une photo dédicacée. Pour tous les chanceux qui trouveraient l’un d’eux, il leur suffira de contacter le Red Star sur les réseaux sociaux ou par mail avec une photo de l’objet en leur possession pour recevoir les deux places gratuitement. Ceux-ci se retrouveront le vendredi 26 mai pour observer le dernier match du Red Star à Bauer de la saison, contre le stade Briochin.

Vidéo format 43 secondes :

Vidéo format 1 min 15 :

La campagne, en collaboration avec la mairie de Saint-Ouen et son Marché aux Puces, semble avoir réussi à rapprocher une fois de plus le club Red Star FC de ses origines. Medhy Allaouchiche, président de l’association du Marché aux Puces (MAP), s’est exprimé pour BETC à ce sujet : « Le Red Star FC est un acteur majeur et iconique de la ville de Saint-Ouen. L’association du marché aux Puces est ravie d’avoir pu s’associer au club à l’étoile rouge pour cette opération créative et originale, à l’image des valeurs audoniennes, de celles des puces et du Red Star. Nous espérons que cet événement facilitera une relation forte et durable entre nos entités. »

Ce à quoi Patrice Haddad, président du Red Star FC (et fondateur du groupe de production Première Heure), ajoute : « Nous avons toujours souhaité valoriser notre territoire, cette volonté se matérialise concrètement à travers ce type d’action. Aujourd’hui le Red Star est définitivement ancré dans le 93, avec la rénovation du Stade Bauer et de notre centre d’entraînement. Organiser cet évènement avec les Puces de Saint-Ouen, l’un des symboles de la ville, est une fierté. C’est aussi une manière différente de proposer des billets avec cette chasse au trésor ludique, pour une rencontre qui suscite une très forte demande. »

La campagne est également à retrouver sur Twitter, diffusée par Mathieu Laugier, directeur général chez BETC Paris :

Il ne restait que quelques places pour le match le plus important de l’histoire récente du @RedStarFC : nous les avons transformées en objets iconiques, à chiner aux quatre coins des Puces de Saint-Ouen👇🏼 pic.twitter.com/2xlQPmm6wr — Mathieu Laugier (@matlg) May 16, 2023

Visiblement, les dernières places d’un match de sport ont une valeur insoupçonnée pour les amateurs du club. Cela peut aussi vous rappeler la campagne de Betclic pour les championnats de France de Basketball, en avril 2023. Une façon créative pour le Red Star de renforcer son mythe, ainsi que son ancrage territorial.