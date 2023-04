Betclic a une solution contre la pénurie de places pour les matchs de basket

Trop de talent, trop de hype.

Lors des championnats de France de basketball, dont Betclic est partenaire titre, les places sont parties à une vitesse affolante. Est-ce dû à l’engouement généré par la rencontre entre ces athlètes de haut niveau, ou le départ de Victor Wembanyama surnommé “Wemby” aux États-Unis en fin de saison ? Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, de nombreux fans de basketball n’ont pas pu se procurer de places à temps pour aller voir les matchs les plus prisés de la saison. Et comme il n’est pas question pour Betclic de laisser les fans de sport dans la difficulté, la marque, accompagnée de l’agence Marcel, a décidé de lancer les Betclic Extra places.

Si vous vous rendez à ces rencontres de championnats, vous pourrez donc voir des personnes placées à des endroits qui ne sont pas des places à l’origine, mais qui le sont devenues grâce à Betclic. Une chaise pliante, un vélo d’entraînement, le hall d’entrée des joueurs… Tout est bon à prendre. Mais ces places n’ont pas de prix, et ne sont donc pas en vente. Si vous voulez en profiter, il ne vous reste plus qu’à tenter votre chance sur les réseaux de Betclic avant les Playoffs.

Voilà une manière ingénieuse de réaffirmer une promesse de marque forte, celle de faire vivre le sport plus fort, comme nous le rappelle Laurent Burel, directeur marketing de Betclic : « En tant que partenaire-titre, nous sommes ravis de l’engouement suscité par la Betclic Elite et avons souhaité offrir une expérience inédite, ludique et divertissante aux fans de basket. Une expérience conforme à notre mission de faire vivre le sport plus fort »