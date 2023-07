Avec la Silver Pride, les seniors font leur retour à la Marche des Fiertés

Ceux qui ont écrit l’Histoire souhaitent aussi profiter de leur victoire.

Juin dernier était le mois de la pride, qui se déroule en France depuis 1977, date de la première marche des fiertés dans notre beau pays. La première au monde a eu lieu en 1970 à Chicago, ce qui signifie une chose : ceux qui se sont battus en premier pour que la communauté LGBTQIA+ soit reconnue et acceptée sont aujourd’hui à la retraite. .

Pourtant, on voit rarement les têtes grises participer aux festivités de la pride. Non, ils n’ont pas arrêté d’être fiers de leur appartenance à la communauté sous couvert de vieillesse ; pas plus qu’ils n’ont pas envie de fêter cet évènement symbolique et historique. Simplement, cette célébration est éprouvante. Le mois de juin est généralement très chaud et ensoleillé, et la marche est longue et physique : il n’est pas facile pour un sexagénaire ou un octogénaire de profiter de l’événement dans ces conditions.

Conscient de ces préoccupations, misterb&b s’est rapproché de l’association de soutien aux seniors LGBT Les Audacieuses et les Audacieux, BETC complétant le trio. Ensemble, ils ont créé la Silver Pride, permettant à plusieurs seniors de la communauté de participer au défilé de cette année à Paris. Le concept : réserver les balcons bordant le parcours du défilé pour permettre aux seniors pour y participer sans fatigue, leur permettant de montrer leur soutien aux jeunes générations.

Pour l’occasion, un nouveau drapeau LGBTQIA+ a été créé, arborant une bande argentée pour les têtes grises qui font toujours partie du mouvement. Adopté par certains participants de la Pride, les seniors ont pu l’arborer fièrement du haut de leurs balcons. La Silver Pride se déroulera également à Malte et Atlanta, en septembre et octobre.