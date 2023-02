E.Leclerc relance ses prospectus sur une application

Une promo canon sur l’empreinte environnementale.

L’enseigne française E.Leclerc arrête les prospectus et ce, dès septembre 2023. Mais pas de panique, pour accompagner cette démarche éco-responsable, la nouvelle campagne télé conçue par BETC a trouvé la solution pour faciliter le changement d’usage des fidèles découpeurs de bons : l’humour bien dosé pour promouvoir sa nouvelle application Mon E.Leclerc. Ça vous la coupe ?

Plusieurs centres E.Leclerc ont décidé d’arrêter de distribuer des prospectus dans les boîte aux lettres depuis plusieurs années et ce sont maintenant l’intégralité des 734 centres existants qui s’y sont engagés, pour une économie de 50 000 tonnes de papier par an. Cette initiative s’intègre dans le combat de l’enseigne pour la défense du pouvoir d’achat des Français.

Ainsi, afin de faciliter ce changement d’usage par les consommateurs, une campagne de communication a été lancée en janvier dernier avec un film mettant en scène des réactions à l’arrêt de la distribution des prospectus, tout en rappelant que les prix bas et les promos sont accessibles dans l’application Mon E.Leclerc.

En réponse à cette annonce, une nouvelle vague de communication invite désormais les clients à télécharger “L’appli qui défend leur pouvoir d’achat”. Un dispositif de communication épuré et léger, qui met en avant la simplicité d’accès à la promotion et aux prix bas via le digital. Ce dispositif de diffusion se déroulera du 5 au 25 février et sera complété par un dispositif d’affichage, de presse, de digital et de social media, ainsi qu’un dispositif en magasin. Si avec ça, vous ne savez toujours pas que vous achetez moins cher…