Comment E.Leclerc a boosté sa visibilité sur les réseaux sociaux avec Smiirl

L'interview de Thomas Cambou, le génie créatif de Pont l’Abbé.

Les réseaux sociaux se sont imposés comme l’espace de communication privilégié pour toute marque qui en maîtrise les codes. Mais ceux-ci n’ont fait que se complexifier avec la multiplication des plateformes.

Au-delà de l’engagement en ligne, les marque physiques ont un énorme enjeu d’engagement avec leurs visiteurs en magasins. Comment s’assurer de rester en contact avec eux et maximiser la fidélisation ?

Depuis 10 ans, le Compteur Smiirl apporte une solution magique avec ses volets mécaniques qui déroulent en temps réel le nombre d’abonnés à une marque sur Instagram, Facebook ou TikTok.

Avec plus de 280 magasins équipés de Compteurs, E.Leclerc fait partie de ces grandes marques qui se sont emparées de la solution, avec des magasins allant jusqu’à doubler la vitesse de croissance de leurs communautés grâce à Smiirl.

Thomas Cambou, community manager au E.Leclerc de Pont l’Abbé, qui ne cesse de nous émerveiller ces derniers mois, partage avec nous quelques clés pour faire décoller les réseaux sociaux de son entreprise.

Quelles sont les plateformes sociales de prédilection pour le Leclerc de Pont l’Abbé et comment les priorisez-vous dans la création de votre contenu ?

Thomas Cambou : Au Leclerc de Pont l’Abbé, nous sélectionnons nos plateformes sociales en fonction de la cible que nous souhaitons atteindre. Nous privilégions Instagram et Facebook pour développer notre communauté et renforcer l’engagement avec nos clients. Ces plateformes nous permettent de partager efficacement nos actualités, promotions et événements avec une audience large et diversifiée.

TikTok, de son côté, est davantage considéré comme un fournisseur de contenu où nous pouvons expérimenter avec des formats créatifs pour toucher un public plus jeune. Cependant, il est moins central dans notre stratégie de création de communauté par rapport à Instagram et Facebook. En fonction des objectifs de chaque campagne, nous adaptons donc notre contenu et choisissons la plateforme la plus appropriée pour maximiser notre impact.

Comment arrivez-vous à maintenir autant de créativité dans vos idées de contenu ? Comment générez-vous vos idées ?

T.C. : Nous maintenons notre créativité en passant avant tout de longues heures à scroller sur Instagram et TikTok pour trouver de l’inspiration. Ces plateformes regorgent de nouvelles tendances, d’idées innovantes et de contenus créatifs qui stimulent notre imagination. En observant ce que les autres créateurs proposent, nous pouvons adapter et personnaliser ces concepts pour qu’ils correspondent à notre marque et à notre audience. Cette immersion quotidienne nous permet de rester à jour sur les préférences changeantes de notre public et de générer des idées de contenu fraîches et engageantes.

Le compte Instagram du Leclerc de Pont l’Abbé grandit de façon phénoménale depuis plusieurs mois. Quel a été l’impact de la croissance de vos audiences sur le trafic physique du magasin ?

T.C. : L’impact précis de la croissance de nos audiences sur le trafic physique du magasin est difficilement quantifiable. Cependant, cela s’inscrit dans une stratégie de communication digitale à 360 degrés. Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour relayer nos offres : email, SMS, messages push, application Mon Leclerc, ainsi que des messageries privées comme Telegram et WhatsApp. Grâce à cette approche globale, notre magasin surperforme par rapport à nos collègues sur toutes nos opérations.

Qu’est-ce qui a motivé votre décision d’investir dans des Compteurs Smiirl ?

T.C. : Nous avons investi dans des compteurs Smiirl depuis longtemps, principalement pour informer nos clients en magasin que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Ces compteurs attirent l’attention et encouragent nos clients à nous suivre en ligne, ce qui renforce notre communauté digitale et facilite le partage de nos offres et actualités.

Votre Compteur Instagram a-t-il eu un impact sur la motivation de votre équipe à faire grandir le compte ? Et a-t-il changé vos façons de faire ?

T.C. : Oui, notre Compteur Instagram a effectivement eu un impact sur la motivation de notre équipe à faire grandir le compte. Il y a un côté ludique à liker la page et à voir le compteur prendre en compte le follow du client et du collaborateur en direct. Cette interaction en temps réel crée une dynamique positive qui encourage non seulement nos clients à nous suivre, mais qui motive également nos collaborateurs à être plus actifs sur les réseaux sociaux. Cela a changé nos façons de faire en nous incitant tous à développer des initiatives plus engageantes pour renforcer notre communauté en ligne.

Comment le Compteur est-il utilisé en magasin pour promouvoir votre compte Instagram ? (S’il n’est pas encore utilisé, avez-vous l’intention de le mettre en avant ?)

T.C. : Les compteurs vont retrouver leur place à l’accueil du magasin une fois que nous aurons terminé leur habillage personnalisé.

Question subsidiaire : maintenant que vous êtes une star des réseaux 🙂 avez-vous pris un agent ?

T.C. : Non, depuis que j’ai appris qu’ils prennent une commission. 🤣

