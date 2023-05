Gaël Monfils revend ses raquettes d’occasion chez Decathlon le 6 juin

Équipez-vous à prix coûtant, et ensuite, direction Roland-Garros ! (on y croit)

Si vous avez pratiqué ou pratiquez toujours un sport, il y a de fortes chances que vous ayez du matériel inutilisé dans vos placards, qu’il soit daté ou tout simplement plus nécessaire. Depuis janvier 2021, Decathlon vous permet de donner une seconde vie à ces équipements sportifs qui fonctionnent toujours, et que personne ne veut vraiment voir pourrir.

Gaël Monfils, 6ème du tennis mondial en 2016 (classement ATP), connaît le même problème. Après avoir choisi Artengo, la marque passion de Decathlon, pour son matériel de compétition en 2022, il se retrouve à changer de matériel alors que l’ancien est encore utilisable. Afin d’éviter le gaspillage et d’inciter les Français à en faire de même, BETC Paris, Decathlon et notre tennisman français ont décidé de revendre son ancien matériel de compétition, contrôlé et vérifié, sera revendu sur le site de Decathlon le 6 juin prochain, au même prix que n’importe quel autre équipement de seconde main.

Quand aux bénéfices, leur intégralité sera reversée à l’association Attrap’ la balle, qui développe la pratique du tennis, et du sport en général, comme outil d’éducation et d’insertion.

Collectionneurs, amateurs de tennis et pratiquants, voilà votre opportunité de mettre la main sur des objets qui ont eu une histoire forte dans le tennis récent… et continueront peut-être de le faire à votre niveau. Et ce à prix imbattable pour respecter l’ADN de la marque Decathlon. Et si le tournoi de Roland-Garros vous donne envie de vous (re?)mettre au tennis, voilà l’occasion à ne pas manquer !