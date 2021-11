Validé : la communauté se charge du lancement de la saison 2

Du rap, de la rue et de l’authenticité.

À l’occasion de la sortie très attendue de la saison 2 de Validé, CANAL+ et BETC ont voulu marquer le coup avec une campagne à la hauteur du succès de la saison 1. En effet, la première saison de la série qui raconte les coulisses du rap game a explosé les records de la chaîne, selon BETC dans un communiqué.

Comment toucher les fans de rap de la manière la plus authentique possible ? C’est la question que s’est posée BETC. L’agence a donc recommandé à CANAL+ de laisser la communauté assurer une grande partie de la campagne ! Oui, car finalement, qui de mieux que la “street” pour valider la “street” ? Le duo agence-annonceur a imaginé une campagne intégrée qui part de l’influence, grâce à un filtre Instagram reprenant le logo de la série qui permet de « valider » ses amis, son quartier, son style et plus largement, sa vie. Ces stories ont été affichées dans toute la France. Ensuite, ces moments de vie authentiques sont devenus des visuels clés de la campagne d’affichage de Validé. Une succession de validations de fans introduisait le key visual de la série sur des DOOH dans toute la France, y compris sur le plus grand écran géant vertical du pays et devant Citadium Caumartin – lieu très fréquenté par les fans de la culture street. On retrouvait d’ailleurs dans ce même magasin Citadium un corner événementiel qui concrétisait la collaboration de Validé avec Adidas. Des portants et un photocall reprenaient le code graphique de la validation et un mini studio d’enregistrement créé pour l’occasion a permis à 700 rappeurs de freestyler pour être validés.

Une saison 2 déjà validée par la street, puisqu’elle a cumulé plus 10 millions de visionnages en 6 jours et plus de 16 millions un mois après son lancement. Dans cette campagne, CANAL+ a pu engager les fans d’une manière immersive en s’appropriant les codes d’un mouvement d’adhésion à la culture de rue. Tout ça, en générant de l’engagement avec des dizaines de milliers de stories et reels créées et réappropriées par les fans de Validé. Vous validez ?