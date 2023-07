BETC Fullsix et Prose on Pixels dévoilent le Studio IA

“Une campagne 100 % IA s’il vous plaît, une !”

Les IA génératives s’imposent de plus en plus dans le processus créatif au travail, et des campagnes entièrement réalisées par une IA sortent désormais officiellement. Malgré les craintes liées à cette technologie, beaucoup sont applaudies pour leur utilisation de ces outils en vogue. Aujourd’hui, c’est au tour de BETC Fullsix et Prose on Pixels (POP) France, de s’intéresser à cette tendance. Les deux entités du groupe Havas se sont associées pour créer le Studio IA, spécialisé dans la génération de contenus grâce à l’intelligence artificielle.

Le studio se chargera de créer des campagnes créatives pour les clients qui se risqueront au 100 % IA, un service déjà au travail sur différents projets, et il sera également en charge de missions de recherche autour de nouveaux outils d’aide à la production et à la création. Et ce n’est pas parce que son faire-part de naissance est récente que le Studio IA n’est pas déjà au travail : sa première campagne, pour Carte Noire, est déjà sortie, et d’autres sont encore en cuisine.

« Le lancement du Studio IA marque une étape majeure dans notre engagement à aider les marques à saisir les opportunités offertes par les IA génératives. Nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle est un puissant outil créatif qui peut stimuler l’innovation et renforcer l’engagement des consommateurs », déclare Ivan Beczkowski, chief creative officer de BETC Fullsix et du Studio IA.

Reste à connaître l’impact de ce type de solutions sur la production de contenus pour les marques dans les mois à venir. Perte de valeur pour les talents et/ou opportunité d’accélération pour l’industrie ? L’avenir nous le dira.