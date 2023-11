Contre la banlieue française stéréotypée par l’IA Midjourney, Heetch envoie des cartes postales

Dear Midjourney, la banlieue is the new place to be.

Heetch, le service de VTC qui aime les trajets en banlieue, et BETC s’attaquent aux stéréotypes véhiculés – pardon pour le jeu de mots – par l’IA générative Midjourney. Les recherches ont révélé des représentations biaisées de la banlieue française, contrastant fortement avec celles de Paris. Dans une démarche proactive, Heetch a développé une base de données de photos authentiques des banlieues pour corriger cette image erronée.

La solution de BETC pour capter l’attention de l’équipe de Midjourney consiste à transformer ces images en cartes postales, dotées d’un QR code et d’espaces pour des messages personnels des résidents de la banlieue. Ce choix permet d’impliquer directement la communauté locale dans le processus de redéfinition de l’image de ces lieux. Ainsi, les 12,5 millions de banlieusards ont une chance de toucher et de convaincre les employés de Midjourney.

À partir du 6 novembre, des milliers de ces cartes postales seront mises à disposition dans divers établissements locaux et distribuées dans les rues pour que les habitants puissent partager leur perspective interne des banlieues. Heetch organisera ensuite l’envoi collectif de ces messages personnels à Midjourney, à San Francisco, promouvant une représentation plus nuancée et exacte des banlieues françaises.