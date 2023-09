Ce père prive sa famille d’Internet — et cela finit mal

E.Leclerc a aussi une solution contre l’inflation numérique.

E.Leclerc, en partenariat avec l’agence BETC, lance une campagne visant à souligner l’importance de maintenir l’accès au monde numérique tout en préservant le pouvoir d’achat.

Après une année marquée par une inflation record, de nombreux foyers français ont été contraints de repenser leur manière de consommer. Les augmentations répétées des prix ont obligé les Français à prendre des décisions délicates, que ce soit en réduisant leurs dépenses, en cherchant des opportunités avantageuses ou en optimisant leurs achats.

Cependant, il existe des éléments auxquels les Français ne sont pas disposés à renoncer, tels que leur abonnement mobile. Selon les données, plus de la moitié des Français seraient prêts à faire des sacrifices en matière de dépenses courantes pour préserver leur accès au monde numérique. Le dernier spot, réalisé par Adrien Armanet, illustre avec humour les efforts d’un père de famille pour démontrer qu’il est possible de se débrouiller sans connexion. Cependant, malgré sa bonne humeur et ses tentatives, sa famille ne partage apparemment pas le même enthousiasme. Pourtant, les puzzles aussi bleus que l’océan, c’est vraiment cool !

Le message est limpide : le numérique est devenu un élément indispensable de la vie quotidienne, que ce soit pour la communication avec les proches, l’accomplissement de démarches administratives en ligne ou pour être invité à un barbecue. Dans le cadre de cette campagne, le leader de la grande distribution française met en lumière son forfait Réglo Mobile de 70 Go ainsi que le smartphone Logicom Solar Pro, respectivement à 7,95€ / mois et 94,50€ en ce début septembre de tous les dangers macro économiques