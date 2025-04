Danette s’affiche sans dire un mot

La puissance de la mémoire publicitaire.

L’annonceur Danette relance sa signature culte « On se lève tous pour Danette » à travers une nouvelle campagne d’affichage conçue par BETC. Visible dès le 29 avril à Paris, la campagne prend place sur les quais de huit stations de métro ainsi qu’en gare Saint-Lazare. Elle s’inscrit dans un plan média plus large comprenant aussi de la télévision, des écrans DOOH et des formats digitaux.

Quelques semaines après un film TV nostalgique réunissant les figures de la pop culture, la marque de crèmes dessert opère ici un recentrage. Au lieu de mettre en scène ceux qui se lèvent, elle préfère exposer pour quoi ils se lèvent : la cuillère de Danette, unique vedette de visuels ultra colorés, qui se décline selon différentes saveurs. La typographie et la première lettre de l’emblématique logo suffisent à reconnaître la marque, dont le nom complet s’efface au profit d’une mise en avant plus sensorielle et émotionnelle du produit.

Cette prise de parole donne un nouveau souffle à une promesse publicitaire vieille de plus de quarante ans. BETC opte pour un univers graphique aux couleurs vives, directement inspiré des pots Danette, un choix qui témoigne d’une confiance dans la reconnaissance spontanée de la marque et dans la fidélité des consommateurs.

Avec cette campagne, Danette rappelle, sans le dire, que l’on peut toujours compter sur elle pour faire se lever les foules… même sans prononcer son nom.

Fiche technique