Bouygues Telecom aborde le cyberharcèlement avec Léna Situations

Reconnectés, mais en sécurité.

Bouygues Telecom, en partenariat avec BETC, prend l’initiative de sensibiliser les familles aux enjeux numériques à travers un programme baptisé « Reconnectés ». Conscient de l’importance de dialoguer sur l’utilisation responsable du numérique, l’opérateur lance un jeu de société qui encourage toutes les générations à débattre des risques liés à Internet en famille. Conçu en collaboration avec BETC Content et la psychologue Nadège Larcher, ce jeu aborde des sujets cruciaux tels que le cyberharcèlement, les réseaux sociaux et le temps d’écran, un débat de plus en plus crucial dans les familles modernes.

Bouygues Telecom a lancé cette initiative dans la lignée de son engagement à sensibiliser ses clients et à protéger les plus jeunes face aux défis du monde numérique. Lena Situations, créatrice de contenu, participe également au programme, mettant en avant des conseils pratiques pour se protéger en ligne. En tant que protagoniste engagée contre le cyberharcèlement, elle renforce l’authenticité du message. Le programme « Reconnectés » sera enrichi de nouvelles vidéos tout au long de 2024, avec la participation d’autres personnalités.

En parallèle de cette initiative, Bouygues Telecom collabore régulièrement avec e-Enfance, une association de protection de l’enfance sur Internet, pour intégrer ce jeu de société dans ses ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires. L’opérateur s’engage depuis plusieurs années à accompagner et sensibiliser les parents aux usages numériques de leurs enfants, en mettant à leur disposition des ressources pratiques. L’opérateur est également partenaire d’Internet Sans Crainte pour soutenir des actions de sensibilisation à grande échelle.