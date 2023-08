Le groupe The Calling est de retour pour défendre l’assurance santé

La musique plus forte que la pub ?

De nombreux Singapouriens n’ont pas l’assurance adéquate pour parer à toutes les éventualités. L’étude de la Life Insurance Association révèle des écarts de protection de 20 % pour la mortalité et de 80 % pour les maladies graves à Singapour. Income Insurance, une autre compagnie d’assurance du pays, et l’agence BBH Singapour ont conjointement lancé une campagne marquante afin d’encourager les citoyens de la cité-État à discuter des protections en matière d’assurance santé et maladies graves, et à reconnaître les risques associés à un manque de couverture adéquate.

Alors pour remédier à cela en chœur, l’agence a réalisé une chanson des plus touchantes intitulée Fallin’ Apart, en partenariat avec le groupe de rock The Calling (mondialement connu grâce au tube Wherever You Will Go). Le clip aborde les émotions liées aux problèmes de santé imprévus et au manque d’assurance, en ciblant particulièrement les fans du groupe âgés en moyenne de 30 à 40 ans et plus généralement cette cible-là. Pourquoi choisir cette approche au lieu d’une campagne classique ? La musique a un impact étonnant sur notre cerveau. Luke Somasundram, concepteur-rédacteur senior (CR) chez BBH Singapour, explique : « Les mélodies peuvent atteindre des zones profondes de notre cerveau en passant par nos émotions. Notre collaboration avec The Calling exploite la nostalgie pour communiquer un message plus pertinent et urgent que jamais. »

Les spectateurs sont également dirigés vers un site afin d’évaluer leurs besoins en assurance. De plus, des artistes locaux contribueront à cette campagne en reprenant la chanson. Parallèlement, un concours invite à créer sa propre version de la chanson, offrant la possibilité de gagner jusqu’à 3 000 $. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la collaboration décennale entre Income Insurance et BBH.