Tesco cache des messages secrets sur ses tickets de caisse pour la coupe d’Europe du foot féminin

Histoire de bien associer snacking et sport.

À l’occasion du Championnat d’Europe féminin de football 2025, Tesco et BBH London ont orchestré une campagne d’affichage (OOH) au Royaume-Uni. Les visuels imitent des tickets de caisse : pourtant, en lisant verticalement les premières lettres de chaque ligne d’achats (tequila, hot‑dogs, snacks…), apparaissent des acrostiches tels que « You’ve Got This » ou « Ymlaen Garfan » (soit « Allez l’équipe » en gallois).

L’objectif : créer un lien émotionnel avec les consommateurs, en particulier ceux qui organisent des “watch‑parties” pendant les matchs (puisque ces tickets de caisse correspondent à ce genre d’activité). L’opération, pensée par BBH London, associe créativité et proximité, faisant d’un objet quotidien un vecteur de soutien visible dans les espaces publics.