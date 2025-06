McDonald’s lance un burger, Burger King lance une pique

Alors que McDonald’s dévoilait son Big Arch en grande pompe, Burger King a fait ce qu’il fait si bien : détourner l’événement à son profit, accompagné de l’agence BBH London. Plutôt que de lancer un nouveau produit, la marque au Whopper a préféré s’inviter dans la conversation… pour mieux la rediriger.

Au cœur de la polémique : le nom du burger. En Alsace, le terme « Arch », prononcé à l’allemande, évoque immanquablement le mot « Arsch », qui signifie « cul ». De quoi faire sourire les consommateurs locaux et provoquer un emballement moqueur sur les réseaux sociaux. Si McDonald’s avait anticipé ce contresens en renommant le produit « Der M » en Allemagne, la marque n’a visiblement pas pris en compte les sensibilités dialectales de l’est de la France. Résultat : un burger dont le nom prête à rire, voire à confusion.

Burger King n’en demandait pas tant. La marque s’est emparée de ce faux pas linguistique pour signer une campagne jouant sur le contraste entre image et goût. « Our burgers are not named after the place they came from », lit-on sur ses visuels. Comprendre : chez nous, le goût passe avant l’apparence. Et aussi, “Nous, nos burgers ne sont pas de la m*rde”. Aie.