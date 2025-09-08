Retail media : les Mulliez et les Mousquetaires unissent leurs forces au sein de Valiuz 

Pour mieux revendiquer le leadership européen.

Un an après l’annonce de leur alliance à l’achat via Aura Retail, les familles Mulliez (Auchan) et Mousquetaires (Intermarché, Netto, Bricomarché…) franchissent une nouvelle étape stratégique. Elles unissent désormais leurs forces dans le « retail media », en combinant Valiuz, la régie commune de l’Association familiale Mulliez, et Infinity Advertising, la régie du Groupement Mousquetaires. Cette alliance vise à créer un leader européen du secteur, commercialement opérationnel dès le 1er janvier 2026, avec plus de 10 000 points de vente répartis en France, Belgique, Italie, Pologne, Espagne et Portugal.

L’objectif est clair : agir ensemble auprès d’annonceurs pour leur vendre des espaces publicitaires en magasin et sur le web. Les marques ciblées vont du secteur alimentaire, comme Danone ou Coca-Cola, au cosmétique et aux soins, avec L’Oréal. Cette offre concernera également plusieurs verticales de consommation : l’alimentaire (Auchan, Intermarché, Chronodrive), le bricolage et la maison (Leroy Merlin, Bricomarché, Bricorama), le multimédia et l’électroménager (Boulanger, Électro Dépôt), le prêt-à-porter (Kiabi) et, à terme, le sport (Decathlon).

Sébastien Zecchini, CEO de Valiuz, résume la stratégie : « Ce rapprochement avec le Groupement Mousquetaires marque une avancée significative dans notre ambition de devenir le leader européen du Retail Media. Ensemble, nous renforçons notre capacité à répondre aux attentes de nos clients, annonceurs et agences, grâce à un écosystème performant et une proposition de valeur unique. »

Cette alliance repose sur la combinaison des 310 salariés de Valiuz et des 50 collaborateurs d’Infinity Advertising, qui rejoindront l’équipe dès janvier 2026. Alban Schleuniger, Directeur Général d’Infinity Advertising, insiste sur la simplicité offerte aux marques : « Avec Valiuz, nous proposons un guichet unique donnant accès aux achats réels d’un Français sur 3 sur les courses alimentaires : un interlocuteur, une activation Retail Média multi-enseignes et un reporting commun. On-site, off-site et in-store sont orchestrés par une même équipe, avec des KPI certifiés par un tiers de confiance. »

En termes de parts de marché, le nouvel ensemble atteint 26,5 % dans l’alimentaire, devant Leclerc (24,2 %) et Carrefour (21,9 %). Le potentiel de cette alliance permet de toucher 100 % des foyers français et de proposer des campagnes omnicanales combinant données online et offline pour des performances optimisées.

L’officialisation de l’alliance, attendue depuis la rumeur de novembre 2024, a donc pris près d’un an pour se concrétiser, après avoir déjà expérimenté des rapprochements internes, notamment avec la régie DOOH Imediacenter, déjà dans la galaxie Mulliez. La bataille européenne du retail media s’annonce cependant rude, avec Carrefour et Unlimitail en ligne de mire, ainsi que des acteurs étrangers comme Tesco, Sainsbury’s ou Rewe.

Les annonceurs bénéficieront d’une activation simplifiée, de reporting standardisé et de nouvelles opportunités de monétisation des audiences, grâce à une approche fondée sur les données consommateurs et un suivi précis des performances. Le nouvel ensemble Valiuz-Infinity Advertising entend y répondre en offrant aux marques un écosystème unique, capable de combiner data, audience et points de vente physiques et digitaux. Histoire de rappeler qu’Amazon peut s’accaparer l’e-retail media, son offre ne peut concurrencer celle du retail physique. Le “carrelage” a encore de beaux restes !