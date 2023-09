Pour General Electric, passé et avenir ne font qu’un dans l’innovation

Hommage à Sadi Carnot.

Le 20 septembre 2023, General Electric (ou GE pour les intimes) offre un hommage à son héritage d’innovation tout en se tournant vers l’avenir avec GE Aerospace et GE Vernova. Cette réalisation, baptisée “Beautiful Law” est le fruit de la collaboration avec BBDO New York, puisant son inspiration dans les principes fondamentaux d’une branche complexe de la physique, j’ai nommé, la thermodynamique.

Le spot d’une minute célèbre la transformation continue du conglomérat américain en mettant en avant GE Aerospace et GE Vernova, deux piliers qui symbolisent son évolution. “Beautiful Law” présente une narration mettant en scène une étudiante plongée dans ses études juridiques, rêvant brièvement d’un voyage à travers plus d’un siècle d’innovation. À la fin de son rêve, elle incarne l’énergie et l’héritage de GE, prête à en être la gardienne. L’immortalité, c’est l’être devenu symbole comme on dit.

Le film, dirigé par Frédéric Planchon d’Anonymous, marie la grandeur d’une bibliothèque classique avec les innovations tangibles de GE, créant une expérience visuelle saisissante. Diffusée pour la première fois lors du Sunday Night Football sur NBC, ce film d’une minute est également disponible en version de 30 secondes.

Version 60 secondes

Version 30 secondes