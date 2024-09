Pour ses 10 ans, Back Market lance un téléphone “surprise” à 299€

Du Wiko à l'iPhone, où vous mènera votre chance ?

Pour marquer ses 10 ans, Back Market, la marketplace dédiée aux produits tech reconditionnés, lance un téléphone surprise pour 299 €. Celui-ci sera un appareil reconditionné de 128 Go, d’apparence « Parfait état », au choix sous iOS ou Android. Cette offre s’oppose à la logique de renouvellement incessant des appareils en recentrant l’achat sur l’essentiel. « Vous n’avez pas besoin d’un nouveau téléphone. Vous avez juste besoin d’un TEL ! », tel est le message de cette campagne qui prône une utilisation plus raisonnée de la technologie, sans compromis sur la qualité ni l’expérience utilisateur. Le packaging de ce coffret a été imaginé par l’agence Brain, en collaboration avec Back Market.

En parallèle, et toujours pour fêter ses 10 ans, la place de marché dévoile sa nouvelle campagne mondiale, « Flambant vieux. » Du 19 septembre au 2 octobre 2024, cette initiative 360° sera soutenue par un dispositif d’affichage extérieur majeur. Celui-ci sera à retrouver sur les abribus, le réseau de métro parisien ainsi que les gares d’Ile-de-France et de 9 autres villes (Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse). La campagne prendra également vie aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne, où la licorne française est implantée.

« Cette campagne met l’accent sur la façon dont les utilisateurs utilisent réellement la technologie : passer des appels, envoyer des SMS, prendre des photos, écouter de la musique… Tout cela sans avoir besoin d’investir dans les appareils les plus récents et les plus coûteux. Lorsqu’on réalise ce que l’on attend vraiment de nos appareils, on comprend qu’il est possible de bénéficier de la même expérience sur un appareil reconditionné, pour une fraction du prix du neuf, tout en réduisant son impact environnemental. » déclare Joy Howard, chief marketing officer chez Back Market dans un communiqué.