Débarrassez-vous de votre ex avec Back Market et Happn

Fini, le pot de colle qui vous appelle tous les soirs.

Depuis le temps que nous nous connaissons, il n’y a plus de secrets entre nous. On pense qu’il est temps de vous livrer sur votre vie amoureuse, et par là, on parle de votre ex. C’est vrai, que ce soit vous ou votre entourage, vous connaissez certainement quelqu’un qui ne peut pas s’empêcher de recontacter son ex quand il se sent seul, quand il a bu, ou simplement quand il s’ennuie depuis trop longtemps. Ou à l’inverse, votre ex ne veut plus vous lâcher, vous appelle tout le temps, est un vrai pot de colle. Pas de panique, cela n’a rien de bizarre : selon une étude menée par Happn, 74 % des célibataires ont déjà tenté de recontacter un(e) ex.

Sauf que c’est votre ex pour une bonne raison, et ils ou elles ne méritent pas tous une seconde chance. Et là-dessus, Back Market et Happn sont bien d’accord avec nous – et vos amis, qui vous le répètent depuis des mois. Alors, voilà la proposition du duo : puisque ce n’est pas toujours facile de se débarrasser de quelqu’un avec qui l’on partage des souvenirs, voilà le premier kit anti-ex !

Après avoir teasé la campagne hier sur leurs pages Instagram, Back Market et Happn ont finalement révélé un spot vidéo qui vous donnera envie de dire adieu une bonne fois pour toutes.

Bon, malheureusement, le smartphone présent dans ce kit ne vous empêchera pas réellement de contacter votre ex. En revanche, le guide en cinq étapes pour le zapper et l’abonnement premium à Happn qui viennent avec ont des chances d’aider. Et puis, ce n’est pas parce que votre ex ne mérite pas de seconde chance que c’est le cas des smartphones reconditionnés !

Et si jamais vous ne voulez pas prendre le risque, vous pouvez aussi participer au jeu concours prenant place du 6 au 25 juillet. Vous saurez le 26 juillet si vous pouvez enfin vous débarrasser de votre ex… ou s’il va falloir vous débrouiller tout seul.