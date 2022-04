Air France promet des voyages en avion plus responsables

Moins voire plus du tout de CO2, mais “cela prendra du temps”.

C’est accompagné de son agence Aura (groupe Omnicom) que Air France illustre sa nouvelle trajectoire de réduction de ses émissions de CO2. À travers un spot vidéo, la compagnie aérienne présente Air France ACT : un nouveau label regroupant l’ensemble des actions du groupe pour des voyages – et un avenir – plus responsable. À l’heure des réflexions quant à la conséquence des voyages – en avion, en voiture ou en bateau – sur la planète, Air France souhaite prouver aux jeunes générations qu’ils pouvaient compter sur ce transporteur français. Au moins pour réduire les émissions de CO2 de 30 % par passager d’ici 2030.

Pour ce spot, Air France a dépeint plusieurs scènes de vie quotidienne des jeunes générations regardant le ciel – métaphore de l’avenir. La compagnie assure que le chemin vers un transport aérien plus durable est devant nous. Enfin, surtout devant eux « pour que demain, nos enfants continuent de regarder le ciel avec émerveillement ». Cependant, la marque fait preuve d’une pointe d’humilité tout de même – voire d’honnêteté – en nous prévenant que l’épreuve sera « difficile » et que cela « prendra du temps » – combien ? Pas de précisions pour le moment. D’après le spot, la compagnie se dit vouloir assurer sa transition environnementale grâce à des actions concrètes, pour qu’à l’avenir, chaque voyage reste une source d’enrichissement et d’inspiration. Écartant toute éco-anxiété, alors qu’un jeune sur deux déclare en souffrir aujourd’hui.

Ici, la compagnie ne s’offre pas de nouvelles consignes de sécurité avec Aura (sa nouvelle agence), mais tente – pour son premier film « responsable », d’apporter des solutions et une pointe d’espoir à toutes les jeunes générations qui vivent – et continueront de vivre – de plein fouet cette crise climatique.