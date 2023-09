Faites place à l’élégance.

Cette année, c’est l’anniversaire des 90 ans d’Air France. Et comme tout bon film d’anniversaire d’une marque de cette envergure, la compagnie aérienne fait appel à sa longue histoire pour mettre en avant son présent. Vous connaissez tous Air France comme une compagnie de bon standing, et dans le monde de la communication, nous connaissons tous ses campagnes emblématiques. Celle-ci ne se sépare pas des bonnes habitudes de la marque et place l’élégance à la française comme une de ses valeurs fondatrices. On pourrait croire à une publicité pour la Fashion Week de Paris, plutôt que pour la compagnie, si nous n’étions pas mieux informés.

La musique de la pub Air France 2023 – 90 ans est 90 ans d’élégance, de Axel Guenoun, composé pour le film publicitaire.

La pub Air France 2023 – 90 ans