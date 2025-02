A$AP Rocky a été nommé directeur créatif de Ray-Ban

Et un nouveau DC people !

Ray-Ban, marque emblématique de lunettes, annonce la nomination d’A$AP Rocky, rappeur, créateur et M. Rihanna à la ville, en tant que premier directeur créatif de son histoire. Ce nouveau rôle, officiellement révélé en février 2025, marque un tournant pour la marque qui n’avait jusqu’alors jamais fait appel à une star pour un rôle que l’on imagine un peu créatif et un peu beaucoup communicant. A$AP Rocky prendra les commandes de Ray-Ban Studios, une plateforme dédiée à l’art et à la culture, pour diriger des projets créatifs et redéfinir l’image de la marque. Cette collaboration inclura des lancements de nouvelles collections et la révision de l’expérience client dans les boutiques et à travers les campagnes publicitaires.

Tout fraîchement relaxé de ses lourds tracas judiciaires, A$AP Rocky a exprimé dans une interview à Vogue France son amour pour la marque : « Ray-Ban a toujours été beaucoup plus qu’une simple marque de lunettes, c’est un symbole d’intemporalité et c’est cette même approche que je cultive dans tous mes projets créatifs. » Sa première initiative en tant que directeur créatif sera la Blacked Out Collection, qui revisite les modèles classiques de Ray-Ban en y apportant des touches modernes. Cette collection, prévue pour avril 2025, se veut une fusion entre design avant-gardiste et savoir-faire traditionnel.

L’artiste, qui a longtemps collaboré avec des Maisons de luxe comme Dior, Gucci ou Bottega Veneta, fait ainsi une entrée remarquée dans l’univers du design d’optiques. A$AP Rocky avait déjà manifesté son intérêt pour la mode, avec des projets personnels tels que sa marque AWGE, lancée en 2023. Dans son nouveau rôle chez Ray-Ban, il sera chargé de concevoir des produits, mais aussi de repenser l’intégration de la musique et de l’art dans l’expérience client et la communication de la marque.