Rihanna envoie A$AP Rocky acheter des couches pour Beats

Bro, bienvenue dans la parentalité.

Star internationale, homme d’affaires, et au milieu de tout ça, père. Dans cette campagne, A$AP Rocky jongle avec succès entre ses casquettes d’artiste et de père, à la demande de sa compagne, Rihanna. Entre le rappeur et l’interprète de mi-temps du Super Bowl, on imagine que cela fait déjà assez de célébrités pour une publicité… mais c’est sans compter sur la marque concernée.

En effet, ce spot a été réalisé pour Beats, marque cofondée par Dr. Dre et Jimmy Iovine. Il a été produit par l’agence AWGE, appartenant à Rocky, et inclut une bande son provenant de son album à venir, produit par Pharrell Williams. Et la publicité n’a été réalisée par nul autre que le rappeur qui en est aussi la vedette, qui affirme qu’il avait une vision pour ce projet, et qu’il a reçu toute la liberté et le support dont il avait besoin pour la concrétiser.

Aucun doute que ce spot lui a été inspiré par son quotidien, son premier fils avec Rihanna n’ayant pas deux ans et portant donc toujours (probablement) des couches. D’autant plus qu’avec la grossesse en cours de Rihanna, le couple n’a pas fini d’en densifier sa charge mentale.

Cette campagne s’inscrit dans la lignée de la campagne lancée par Beats lundi, “Still Iconic”, rappelant que la marque lancée en 2006 n’a pas perdu son souffle. Le film met en avant le dernier produit lancé par la marque, les Beats Studio Pro, s’alignant sur l’utilisation qu’en fait Rocky avant son interruption. Le casque est disponible sur l’e-shop de Beats, ainsi qu’en Apple Store et sur Apple.com, qui a acquis la marque en 2014. Et maintenant qu’on y fait attention, difficile de ne pas voir à quel point le design des Beats se rapproche de ceux de la pomme de la tech, tout en simplicité et en lignes épurées.