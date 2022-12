Pour un Secret Santa réussi, comptez sur Franprix

Ho ! Ho ! Ho !

L’agence avait déjà gagné des points pour son humour et sa vitesse de livraison, aujourd’hui elle en gagne davantage pour son sens des priorités. Artefact 3000 a, en effet, trouvé LA solution pour des “Secret Santa” réussis (autrement dit que l’on oublie pas) : un rayon sur mesure chez Franprix, et à bon prix, promis.

Ah le Secret Santa, ce tirage au sort anonyme où nos collègues nous offrent des cadeaux de manière complètement hasardeuse. Ne nous en cachons pas, c’est souvent une déception. Mais peu importe, le cœur y est, le rire aussi, et c’est le principal. Vu que le budget oscille généralement entre 5 et 10 euros, Franprix et l’agence parisienne ont préparé de jolis petits cadeaux, utiles ou non, emballés dans de jolis petits emballages aux phrasés personnalisés tout aussi mignonnets.

Pourquoi ne pas prendre une salière et montrer à votre voisin de bureau que la vie a plus de goût avec lui ? Ah oui c’est vrai. Parce que vous ne le supportez pas. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui offrir des cure-dents pour le motiver à sourire plus souvent ? Bon, on vous laisse en décider. En entendant : Happy Secret Santa à tous nos confrères de claviers usagés (et puisse vos idées vous être favorable) !