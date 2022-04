Franprix promeut son service de livraison express avec Artefact 3000

Tu passes chez Franprix.fr ?

Dès mardi 5 avril, la nouvelle campagne de communication de franprix, conçue et réalisée par Artefact 3000, sera officiellement lancée. Dans la bataille des enseignes de restauration rapide, le commerce de proximité urbain veut faire valoir sa plus grande force : son caractère omnicanal. Une fois de plus, Franprix tente de séduire les citadins en s’immisçant dans leurs habitudes quotidiennes.

Des quais de métro aux usagers assidus des transports en commun, en digital pour les piétons, ou encore sur sa flotte de camions pour les automobilistes, difficile de passer à côté !

Pour cette campagne, franprix a fait évoluer une phrase que les clients connaissent bien : « Tu peux passer chez franprix stp ? ». Généralement dévolue aux magasins et délivrée par un appel ou un SMS rapide, elle résonne comme un petit service ou à un mémo d’achat qui trouve écho dans l’esprit des clients.

Une routine que franprix détourne simplement pour l’approprier à son e-commerce de proximité : pas de risque d’être mal informé sur le site ou l’application de l’enseigne, les clients gardent leurs petites habitudes d’achat. Smoothie adoré, confiture préférée des enfants, chips des copains… tous les produits que vous achetez habituellement en magasin sont préparés et livrés par les équipes du magasin en moins de 40 minutes.

Cette rhétorique se lit de gauche à droite sur les visuels déployés mettant en avant un produit de la marque franprix ou de marque nationale lui même mis en lumière par une zone de couleur acidulée. Avec franprix, il est ainsi possible de « faire un petit saut au franprix.fr » ou « passer chez franprix.fr en deux-deux ».

« Nos solutions e-commerce sont une extension, voire une duplication de nos magasins. C’est notre plus grande force et distinction sur ce marché en plein boom. C’est pourquoi, nous avons souhaité une campagne de communication étendard qui ancre notre positionnement et nous fait émerger parmi les autres acteurs de la livraison express », explique Laurent Rapoport, directeur marketing et digital chez franprix.