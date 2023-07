K-pop : le nouveau clip de New Jeans filmé à l’iPhone

L’histoire n’a pas l’air jolie, mais le clip l’est.

Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez dû entendre parler de la K-pop, phénomène musical de ces dernières années. BTS, Black Pink, Big Bang, New Jeans ou bien d’autres : tous ces groupes ont pris d’assaut la scène musicale internationale après avoir séduit leur pays.

Les clips musicaux qui accompagnent ces tubes internationaux demandent souvent une production impressionnante, avec des moyens à la hauteur des clips des plus grandes stars américaines. Cependant, aujourd’hui, Apple montre encore une fois que les caméras hollywoodiennes ne sont pas nécessaires quand on possède l’appareil photo d’un téléphone à pomme, comme l’iPhone 14 Pro par exemple.

Après les mini-films, voilà que la pomme nous propose un clip musical, pour le compte du girls band New Jeans. Ainsi, Apple rejoint Gucci, Louis Vuitton, Burberry et Chanel parmi les marques s’étant associées au groupe, dans le clip musical “ETA”. Alors, même si la K-pop n’est pas pour vous, on vous laisse tout de même admirer le résultat à l’ambiance nineties colorée.