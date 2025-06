Les micro-apps IA vont-elles remplacer nos outils du quotidien ?

''Il y a une app pour ça'', version IA.

Depuis novembre 2022 et le lancement de ChatGPT, pour le commun des mortels, utiliser une IA revient principalement à discuter avec un assistant virtuel. Mais depuis peu, une nouvelle façon de s’en servir prend de l’ampleur : créer de véritables mini-applications, simples, utiles et souvent très malines. C’est ce que proposent désormais Anthropic avec Claude, et Google via son AI Studio.

Anthropic a ajouté à Claude une nouvelle fonctionnalité baptisée “artifacts”. En gros, cela permet de transformer une requête ou un échange avec l’IA en une petite application que l’on peut sauvegarder, personnaliser et partager.

Les possibilités sont nombreuses : transformer un épais rapport en chatbot dédié, concevoir un jeu personnalisé, créer des présentations interactives pour remplacer un PowerPoint, générer des cartes mémoire, ou créer un véritable programme d’apprentissage d’un language de programmation, exercices compris. Il suffit d’un prompt bien pensé, et Claude fait le reste.

Le tout est accessible dans une bibliothèque publique que chacun peut consulter ou enrichir : claude.ai/artifacts.

Google s’aligne avec son propre cataloague dans AI Studio. Ici aussi, le principe est de créer et d’explorer des applications IA prêtes à l’emploi. Parmi les plus populaires : un transcripteur vocal très efficace (et gratuit), un générateur d’images à partir de croquis, ou encore un générateur de slides expliquant des concepts à l’aide de… chats.

Le catalogue est ouvert à tous, gratuit et prêt à l’usage : aistudio.google.com/app/apps.

Derrière ces initiatives, une tendance se dessine : passer d’une IA qui répond, à une IA qui construit. On ne se contente plus de poser des questions, on fabrique des outils. Et ce, sans avoir besoin de savoir coder.

Certaines plateformes comme Lovable ou Windsurf vont même plus loin, en permettant de transformer ces micro-apps en produits plus ambitieux, à base d’IA, sans ligne de code. Une sorte de prototypage alimenté par l’IA aussi appelé vibe coding.

Bref, si vous utilisez régulièrement ChatGPT, Claude ou Gemini, ces fonctionnalités pourraient bien changer votre manière de travailler. Ou, au minimum, remplacer quelques-unes de vos apps habituelles.