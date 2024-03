Claude d’Anthropic : cette IA a dépassé ChatGPT et perçu le plus gros investissement de l’histoire d’Amazon dans la même semaine

Le trône de fer version IA.

Amazon, leader de l’e-commerce du cloud computing avec Amazon Web Services ne manque certainement pas le train en marque de la course aux nouvelles technologies. Avec un investissement record de 2,75 milliards de dollars dans la startup d’intelligence artificielle Anthropic, Amazon réalise le plus grand investissement jamais réalisé de l’entreprise. Cette décision confirme l’engagement d’Amazon à rester à la pointe de l’innovation et de se faire une plus grande place dans le marché de l’intelligence artificielle. Des services IA que la firme fondée par Jeff Bezos sait et saura commercialiser avec son offre AWS.

La startup Anthropic, fondée par des anciens d’OpenAI, a su attirer l’attention avec son approche de l’IA générative. Avec cet investissement, Amazon s’arme face à Microsoft, son grand concurrent dans le cloud avec Azur. En effet, la firme de Redmond est pieds et poings liés avec OpenAI, là aussi à coup de milliards investis.

Mais Amazon ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise prévoit d’investir au total 4 milliards de dollars dans Anthropic, une somme importante qui témoigne de sa confiance et du potentiel de cette technologie. Amazon conserve une participation minoritaire dans Anthropic et ne possède même pas de siège au conseil d’administration. L’année a été fructueuse pour Anthropic, avec la conclusion de 5 accords financiers.

Swami Sivasubramanian, vice-président des données et de l’IA chez AWS, déclare : « L’IA générative est sur le point d’être la technologie la plus transformationnelle de notre époque, et pensons que notre collaboration stratégique avec Anthropic améliorera encore l’expérience de nos clients, et nous attendons avec impatience la suite.»

La Chatbot Arena de Large Model Systems Organization représente un classement des IA génératives (LLM). Grâce à cette approche collaborative entre les étudiants et les professeurs des universités de Californie, Berkley, UC San Diego et Carnegie Mellon, le classement permet d’observer un aperçu des tendances de l’IA et des meilleurs outils à utiliser. Le Chatbot Arena est un terrain d’essai dans lequel les modèles de langage de l’IA sont soumis à des évaluations. C’est pour une bonne raison qu’Amazon n’a pas hésité à entreprendre autant dans la startup Anthropic, car récemment le modèle LLM Claude 3 Opus d’Anthropic a fini par dépasser les autres intelligence artificielle comme GPT-4 d’OpenAI.

Cette victoire de Claude 3 sur GPT 4 témoigne de l’ascension de la technologie développée par Anthropic, plaçant ainsi la startup au sommet de l’industrie IA.

The king is dead



RIP GPT-4

Claude opus #1 ELo



Haiku beats GPT-4 0613 & Mistral large

That’s insane for how cheap & fast it is https://t.co/XWmvTE6h75 pic.twitter.com/fAwzJScLTH — Nick Dobos (@NickADobos) March 26, 2024

Selon Simon Willison, chercheur indépendant en IA, explique : « Pour la première fois, les meilleurs modèles disponibles – Opus pour les tâches avancées, Haiku pour les coûts et l’efficacité – proviennent d’un fournisseur qui n’est pas OpenAI » Cette diversification des solutions dans le domaine de l’IA est bénéfique pour l’ensemble de l’industrie, offrant aux utilisateurs une gamme plus large de choix.

Le succès de Claude 3 Opus, depuis son lancement récent, a captivé l’attention de la communauté des utilisateurs d’assistants d’intelligence artificielle. Certains ont déjà fait le saut, remplaçant le célèbre ChatGPT dans leur travail quotidien, signe d’un changement et un retournement de situation dans le monde de l’IA et des chatbots. Même si ChatGPT s’est fait doubler, OpenAI prépare déjà le lancement de GPT-5 – qui sait, peut-être qu’elle dépassera le nouveau premier du classement : Claude 3.