Joe La Pompe propose son service de recherche d’antériorité avec Anterity

Serez-vous plus fort que leurs archives ?

Créatifs du monde de la communication, cet article est fait pour vous ! Cela vous paraîtra sans doute familier : à la fin d’une intense session de brainstorming, ou d’une nuit blanche à la recherche de LA bonne idée, vous touchez au but : vous avez un concept qui tient la route. Vous le présentez à votre team ou votre directeur de la création, et patatras… quelqu’un évoque une campagne antérieure avec la même idée créa.

Ça, c’est pour les plus chanceux. Les autres verront leur réalisation épinglée sur la toile ou reprise dans un des fameux posts de Joe La Pompe.

Pour éviter cette déconvenue (humiliation dirons d’autres), Joe La Pompe et Anterity (anciennement Souslelogo) s’allient dans une collaboration inédite : pour éviter les risques juridiques et les polémiques potentielles, il vous suffira de faire appel à cette agence et à leur arme fatale, la recherche d’antériorité de concepts ou de visuels publicitaires. Ce service permettra, avec vos propres mots, de découvrir des campagnes similaires (ou non) aux vôtres, et vous orientera sur le chemin de l’originalité.

À la manœuvre derrière ce service : la base de donnée intégrale de Nielsen, partenaire d’Anterity, regroupant plus de 17 millions de campagnes et l’expérience de Joe la Pompe, riche de 25 années de veille quotidienne.

Alors, prêts à mettre votre originalité à l’épreuve ?