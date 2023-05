Climat, emploi, éducation, inégalités, migrants : toutes ces causes sont interconnectées

Une alternative à “une cause, une association” ?

Notre monde ne va pas si bien, et ce, pour plusieurs raisons. Qu’il s’agisse de la précarité, du chômage, de l’accès à l’éducation, des inégalités, de la question de l’immigration ou de l’urgence climatique, toutes ces causes sont intrinsèquement liées dans un complexe jeu de dominos. C’est en tout cas ce que nous fait comprendre la Fondation de France, avec l’aide de l’agence Altmann+Pacreau, dans ce spot vidéo à visionner dès depuis en TV.

Une grande majorité des associations engagées ne se concentrent que sur une seule problématique, et pour cause : il y a tellement de sujets qui méritent notre attention, mais si peu de temps et de moyens pour agir. Cependant, la Fondation de France ne se pose pas cette question, comme nous l’indique sa signature “La Fondation de toutes les causes.”. Au contraire, elle renouvelle cet engagement à travers ce spot, intitulé “la Fresque”.

Nous avons pris conscience de cette interconnexion des causes au cours du Covid quand une crise environnementale est devenue sanitaire, puis économique et enfin sociale. Cette vidéo vise à ne pas nous laisser oublier que cela est le cas pour d’autres causes également, et à nous rappeler que le combat n’est pas gagné.

Pour tous ceux qui n’arrivent pas à décider quelle cause soutenir en priorité quand elles ont visiblement toutes besoin de soutien, la Fondation de France pourrait bien être la solution providentielle.