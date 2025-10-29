30 Millions d’Amis et Altmann + Partners arrivent encore à nous surprendre

Prêts à passer le permis ?

Le 24 octobre dernier, 30 Millions d’Amis a lancé une pétition pour la généralisation du permis de détention d’un animal de compagnie en France. Pour l’appuyer, l’organisation, qui lutte contre toute forme de maltraitance animale, s’est associée à l’agence Altmann+Partners pour créer un spot publicitaire marquant au plot twist tristement réaliste.



“Je ne peux pas croire que tu m’aimes… T’as beau l’avoir chanté, l’avoir crié sur tous les toits, non, je ne te crois toujours pas” chante Zaho de Sagazan dans le fond de ces images frappantes.

Spoiler alert :

Le spot vise particulièrement les récidivistes de violences sur des animaux : on pensait y voir les malheurs d’un seul berger australien, ils sont en réalité trois. Alors qu’elle enregistre une hausse de ses opérations de sauvetage entre 2024 et 2025, 30 Millions d’Amis accuse et déplore le manque de contrôle sur les adoptions d’animaux par des personnes qui ont déjà été juridiquement reconnues coupables de maltraitances.

L’association rappelle aussi dans cette campagne que ces dernières ne relèvent pas toutes d’accès de psychopathie extrême. Maltraiter un animal, c’est aussi oublier de lui donner à manger, l’enfermer dans des pièces exiguës pendant une journée entière ou encore le faire attendre longtemps dans une voiture au soleil. Autant de violences et de négligences dont il faut responsabiliser les maîtres.

La pétition lancée il y a cinq jours par l’association pour l’instauration d’un “permis de détention” d’un animal de compagnie a déjà récolté plus de 158 000 signatures. Selon une étude IFOP commandée par l’association en septembre 2024, 8 français sur 10 seraient déjà favorables à son instauration. Aujourd’hui, il n’est nécessaire en France que pour les races de chien de classes 1 & 2, jugées dangereuses.

Fiche technique