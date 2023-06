Ryan Reynolds investit dans la Formule 1 avec Alpine

Acteur, publicitaire, investisseur : cet homme sait tout faire.

Après avoir investi dans le football en 2021 en achetant le club Wrexham AFC – vieux de 159 ans ! – avec Rob McElhenney, Ryan Reynolds se lance maintenant dans la Formule 1. Via Maximum Effort Investments, il intègre un collectif d’investisseurs où l’on retrouve aussi Otro Capital et RedBird Capital Partners. Ce groupe s’approprie 24 % des parts d’Alpine Racing Ltd, l’entité en charge des activités d’Alpine (écurie historique de Renault en Formule 1) en Angleterre. Encore une fois, il ne se lance pas dans cet accord seul : Michael B. Jordan et Rob McElhenney co-investissent avec lui.

Le duo Ryan / Rob avait porté chance à Wrexham lorsqu’ils avaient racheté le club, celui-ci parvenant enfin à se replacer en Deuxième Ligue Nationale Britannique, quinze ans après l’avoir quittée. Du côté d’Alpine, l’écurie, portée par les pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, nourrit l’ambition de remporter un quatrième titre de champion du monde constructeur en 2024, après le dernier obtenu en 2006. La présence des trois acteurs parviendra-t-elle à faire tourner la balance vers l’écurie française ?

Difficile à dire avant la fin de la compétition. Ce qui est certain, c’est que les 200 millions d’euros apportés par le groupe d’investisseurs iront financer cet objectif, et revalorisent l’écurie à près de 900 millions d’euros.

Today, Renault Group and Alpine announce the sale of a 24% stake in Alpine Racing Ltd to a strategic investor group.



Read more 👇 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 26, 2023

C’est déjà le deuxième investissement dans le monde du sport par Ryan Reynolds, qui étend toujours plus ses activités. Actionnaire et visage d’Aviation American Gin, copropriétaire de Mint Mobile, membre du conseil d’administration de Match Group, copropriétaire du club de Wrexham et maintenant actionnaire d’Alpine ; au vu de la popularisation de football (soccer pour les Américains) et de la Formule 1 en Amérique, ces choix de la part de l’acteur canadien-américain ont du sens. C’est peut-être là pour lui l’opportunité de se placer parmi les précurseurs de ces “nouveaux” sports aux USA, aux côtés de David Beckham par exemple, possesseur de l’équipe de soccer de Miami qui vient de recruter Lionel Messi.