Handicap : Zalando et Tommy Hilfiger lancent une collection de mode adaptée

Dame couture fait des miracles.

Zalando, leader de la mode en ligne en Europe, continue d’étendre sa gamme de vêtements adaptés (inclusifs) en ajoutant la collection Tommy Hilfiger Adaptive à son offre sur 9 marchés, dont la France.

Zalando poursuit son engagement social pour la diversité et l’inclusion dans le secteur de la mode. Sa stratégie baptisée sobrement « do.BETTER » a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport en 2021 concernant les avancées de l’entreprise sur le sujet. Tommy Hilfiger – qui œuvre depuis 2017 pour la mode adaptée – semble être l’acteur idéal pour compléter les 140 styles déjà mis en avant par par le pure player allemand à travers ses marques propres. Si les premiers articles sont d’ores et déjà disponible en ligne, comme la chemise à extension adaptative, la marque americaine Tommy Hilfiger proposera plus de 130 vêtements pour hommes, femmes et enfants. Vous retrouverez également des modèles assis pour l’utilisation de fauteuils roulants, des tissus adaptés à la sensibilité sensorielle, des pièces avec des fermetures faciles ainsi que des tenues qui s’adaptent aux prothèses ou aux bandages.

Accompagné par l’agence créative All is for All, spécialisée dans l’accessibilité et l’inclusion du handicap, Zalando réorganise son site pour y inclure un hub de mode adaptée, ainsi que des pages de collections dédiées et un tag afin d’identifier ces styles-là. En complément, la plateforme en ligne lance la campagne « Tout simplement vous » pour la collection Tommy Hilfiger Adaptive. Selon Grace Stratton, directrice d’All is for All, « Au-delà de son impact fonctionnel, le handicap doit être compris et adopté plus profondément par les personnes non handicapées.’’

D’après l’OMS, environ un Européen sur cinq vit avec une forme de handicap. Il ne fait nul doute qu’avec ce type d’initiative, le jean scratché et la robe à boutons-pressions cachés bousculeront de plus en plus le conformisme vestimentaire, pour répondre enfin aux besoins des individus à mobilité réduite, mais aussi comme manière de sensibiliser contre les standards de la société.