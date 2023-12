L’IA d’essayage virtuel d’Alibaba est incroyable

Une photo + une robe = une vidéo.

Alibaba innove dans le monde du e-commerce avec Outfit Anyone, son IA de vestiaire virtuel. Cette technologie permet de charger des photos pour essayer virtuellement des vêtements, l’IA combinant le modèle et le vêtement pour en faire une vidéo. Outfit Anyone se démarque par sa capacité à créer des animations réalistes de l’apparence de l’utilisateur. Disponible en version démo sur la plateforme communautaire IA Huggin Face, ce service est encore en phase de développement : Alibaba limite l’envoi de photos pour des raisons de sécurité, ne proposant actuellement qu’une fonction de sélection de vêtements. Ce service s’appuie sur l’intelligence artificielle de la compagnie pour générer des modèles de vêtements.

Outfit Anyone couplé à l’IA Animate Anyone d’Alibaba (animation 3D à partir d’une photo) a des implications pratiques dépassant le simple divertissement. Dans le domaine du e-commerce, il offre la possibilité de créer des démonstrations de produits et des mannequins virtuels sans recourir à de coûteuses séances photo. Dans l’industrie du divertissement, elle promet de révolutionner la création de personnages animés pour les films et les jeux vidéo. Et quid de l’impact dans la production publicitaire ? Nous suivrons cela avec attention dans les mois à venir.