Alibaba célèbre les femmes athlètes et l’égalité des sexes pour les JO de Paris

Où en est la mixité en 2024 ?

À moins d’un jour du lancement de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’évènement est sur toutes les lèvres – et dans tous les esprits. Et que vous regardiez les épreuves ou non, cela ne surprendra personne d’apprendre qu’une femme a gagné la médaille d’or de Tir. Pourtant, avant 1900, aucune femme n’était autorisée à concourir lors des Olympiades.

C’est à l’occasion des JO de Paris de 1900 qu’enfin 22 femmes s’imposent dans 5 catégories. 24 ans plus tard, alors que les JO sont de nouveau à Paris, elles ne sont que 13. Cette année, 100 ans après, les femmes représentent 50 % des athlètes présents dans notre capitale. Un accomplissement qui n’aurait pas été possible sans les pionnières de chaque discipline, à qui Alibaba rend hommage dans son spot Olympique. Dans ce film, la société fait usage de l’IA pour restaurer et coloriser des images d’époques de manière réaliste, et ainsi leur redonner vie pour ces nouveaux JO.

Partenaire digital du Comité des Jeux Olympiques et Paralympiques et responsable de la diffusion des épreuves sur tous les écrans du monde, Alibaba nous propose également un deuxième spot, réalisé avec Ogilvy, qui prend une approche plus directe pour montrer les capacités du Cloud d’Alibaba, qui ne sont que suggérées dans son spot plus féministe.

Alibaba Cloud transforme aussi l’archivage sportif en revitalisant les moments historiques de Paris 1924, de quoi nous rappeler ce qui nous a amenés à aujourd’hui. C’est une nouvelle fois son IA qui lui a permis de nous offrir cette expérience.