Comment Afflelou attire les snapchatteurs en magasin grâce à la réalité augmentée

Il est fou, Snapfflelou !

Le digital façonne les interactions client-marque. L’engagement numérique et l’interaction directe avec le consommateur sont devenus des leviers cruciaux pour les marques. L’opticien et acousticien Alain Afflelou l’a bien compris en adoptant la réalité augmentée (RA) via Snapchat et sa technologie « Promote Place » pour enrichir son expérience client. Comment ? En intégrant une expérience d’essayage virtuel géolocalisée au sein de l’écosystème de Snapchat, et ce, dès l’ouverture de l’application. Une place de choix pour transformer une simple expérience d’achat en un moment ludique et interactif. Et attirer une clientèle jeune et connectée.

Bénédicte Chalumeau-Vignon, directrice de la Communication du Groupe Afflelou et Aissatou Diallo, sales manager France chez Snap Inc., reviennent sur cette campagne innovante.

Le brief

Fondée en 1972, la marque Alain Afflelou s’est créé une place de choix sur le marché ultra-concurrentiel de l’optique. Le groupe, qui a ajouté l’audition à son arc, a dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

En contactant Tigrz, la marque souhaite créer un engagement original sur le segment des lunettes solaires d’Afflelou, moins dominant par rapport à l’optique classique. L’objectif est d’engager les consommateurs de manière originale, notamment durant “la saison du soleil” s’étendant d’avril à août. Le défi résidait dans la création d’un dispositif attractif et engageant, particulièrement sur les réseaux sociaux, en complément des approches drive to store habituelles. L’idée est d’intégrer la réalité augmentée pour une expérience d’essai virtuel des lunettes, d’augmenter la proximité entre le produit et le consommateur, lui offrant une interaction unique et partageable, tout en simplifiant l’acte d’achat.

“Les lunettes sont des produits qui s’essayent, qui nous permettent d’affirmer notre style, notre personnalité. C’était très important de pouvoir les essayer virtuellement pour pouvoir engager encore plus”, confirme Bénédicte Chalumeau-Vignon, directrice de la Communication du Groupe Afflelou.

La marque place l’innovation au cœur de ses stratégies, notamment numériques. Elle s’est donc associé à Snapchat pour la création de lenses personnalisées. L’utilisation de cette technologie sur une plateforme comme Snapchat répond à un double objectif : d’une part, offrir une expérience d’achat immersive et interactive (et réaffecter du trafic vers les magasins), d’autre part, se positionner comme une marque avant-gardiste dans le secteur de l’optique.

La campagne

Deux campagnes :

– sur les lunettes solaires ;

– l’offre « Tchin-Tchin 3 paires ».

Le principal objectif était de transmettre un message de marque et de promouvoir l’offre via des campagnes vidéo. “En faisant appel au studio de Tigrz pour les Lens, nous avons gagné énormément de temps, poursuit Aissatou Diallo. Ils ont la vision Afflelou qu’on n’avait pas forcément initialement. Et c’est ce qui a rendu les choses vraiment uniques. » Pour Bénédicte Chalumeau-Vignon, il y avait un vrai enjeu d’exécution : “La qualité du rendu est d’autant plus importante que le critère de choix, c’est avant tout le look et le ressenti des produits qu’on propose à nos clients.”

“C’est un dispositif social commerce où chaque produit est lié directement à la fiche produit sur le site Afflelou… on a peu de clients qui parviennent à avoir cette approche fonctionnelle sur la plateforme« , explique Aissatou Diallo, sales manager France chez Snap Inc. Le snapchateur, une fois séduit, arrive sur le site Afflelou et peut poursuivre la relation directement avec la marque, sur le site ou en magasin.

La valorisation des magasins était un aspect crucial en accord avec la stratégie centrale de la marque. Afflelou a pu compter sur “Promote place”, un positionnement premium en ouverture d’application, qui a permis de géolocaliser les magasins Afflelou en France, facilitant la redirection des clients vers les magasins pour une expérience en personne.

“Notre enjeu et l’enjeu de ce type d’expérience, c’est de drainer du trafic en magasin, souligne Bénédicte Chalumeau-Vignon. L’expérience en magasin est essentielle, notamment pour l’essai et l’ajustement des lunettes, c’est l’expertise d’Afflelou.«

Et concrètement, comment ça marche, Promote Places ?

Snapchat souhaite proposer la publicité la plus personnalisée et la plus adaptée aux besoins de ses utilisateurs. La géolocalisation est au cœur de la plateforme, et est acceptée par 85% environ des utilisateurs pour profiter pleinement de l’expérience et des fonctionnalités de Snapchat. L’app a donc intégré “une couche de géolocalisation qui permet de proposer la bonne publicité, le bon magasin à la personne qui est dans la zone de chalandise du magasin”, explique Aissatou Diallo. Une innovation proposée en exclusivité à Afflelou via Tigrz.

Les résultats

– Partages de photos : plus de 190 000 partages de photos ont été réalisés, principalement sous forme de selfies ;

– Redirections vers les produits : la campagne a généré plus de 117 000 redirections vers les produits d’Afflelou ;

– Portée de la campagne : plus de 4 millions de Snapchatters ont été touchés en un mois de diffusion ;

– Taux de partage : le taux de partage de la campagne était 5,5 fois supérieur à la moyenne ;

– Évolution de la mémorisation publicitaire : supérieure de 7 points à la moyenne des actions traditionnelles menées par Afflelou ;

– Itinéraires vers les magasins : environ 255 000 personnes ont généré une demande d’itinéraire vers les magasins Afflelou pendant la campagne.

Les clés de succès

Créativité

« La capacité à s’approprier et à transposer l’ADN de la marque dans l’innovation technologique, explique Bénédicte Chalumeau-Vignon. Cette approche créative est essentielle pour ne pas simplement utiliser la technologie pour le plaisir, mais pour l’intégrer de manière significative qui reflète l’identité de la marque.«

Séquencement

« Le storytelling structuré et ciblé en fonction des objectifs de la campagne. Cela implique de commencer par établir la notoriété, valoriser les produits pour générer de la considération, et finalement conduire les consommateurs vers les points de vente. Ce séquencement permet de guider efficacement le consommateur à travers le parcours d’achat.«

Mesure et efficacité

« L’importance d’évaluer la qualité, la productivité et l’efficacité des dispositifs mis en place. Cette approche apprenante vise à garantir que l’innovation apporte une valeur tangible à la fois pour la marque et pour le business, en particulier en ce qui concerne les franchisés.«

Pour Aissatou Diallo (Snapchat), le succès de cette campagne tient en trois mots : créativité, personnalisation et impact business.