Avec la loterie britannique, le jackpot n’est pas celui auquel vous pensez

Et tout commença avec un ticket.

À l’occasion du mois de juin, célébré comme le mois des fiertés ou Pride Month, les publicités soutenant la cause LGBTQIA+ fleurissent de toute part, avec plus ou moins de réussite. Dans cette publicité subtile de l’agence adam&eveDDB pour la loterie nationale britannique, the National Lottery, nous suivons l’histoire d’un couple d’hommes dont l’histoire débute grâce à un ticket de loterie.

Le film de 90 secondes, intitulé “Pockets” – nom qui prend tout son sens à son visionnage – prend la suite de la campagne “A Christmas love Story”, diffusée en novembre 2022 au Royaume-Uni. Cette dernière invitait alors la nation à croire à la magie de Nöel – et de la loterie – dans un spot plein de bons sentiments et de romantisme, avec une dose de chance (presque) invraisemblable.

Dans ce spot, Edward et Isaac vivent une relation un brin plus réaliste, avec les inquiétudes liées à la nature de leur couple, mais aussi les petites joies et aventures du quotidien au fil des 30 ans que dure leur histoire jusqu’au dénouement final…

Comme Romance avec Intermarché et la Française des Jeux, les sagas feel good fonctionnent bien auprès des consommateurs. La loterie national britannique nous gratifiera-t-elle d’une trilogie ? Seul l’avenir nous le dira. De quoi égayer un peu plus nos journées !