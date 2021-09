PlayStation dévoile la partie d’échecs la plus folle qui soit

Le jeu où un pion peut mettre le roi en échec.

Imaginez un monde où la moindre partie d’un jeu se déroule IRL, où chaque mouvement effectué a des répercussions extraordinaires autour de vous. Ce monde existe, il s’appelle Playtopia. Et lorsqu’une partie d’échecs débute entre les deux rois de la ville, il n’est pas question de se regarder dans le blanc des yeux, puisque le jeu n’a pas de limites, pour reprendre la tagline de PlayStation.

L’agence adam&eve a imaginé un film à la hauteur des attentes des joueurs et un bijou cinématographique pour PlayStation pour promouvoir son jeu. Les pions se pourchassent, le fou file à tombeaux ouverts à travers la ville bientôt rejoint par des cavaliers sur grosses cylindrées avant que la reine, dans une tactique malicieusement jouée, se fasse capturer au profit de la victoire. C’est rythmé, sous tension et brillamment réalisé — par François Rousselet.

« Nous pensons qu’il est puissant de défier les attentes et de présenter de nouvelles possibilités audacieuses, explique Eric Lempel, Senior VP de PlayStation Worldwide marketing sur le blog de la marque. Ce nouveau film emmène le spectateur dans un voyage réimaginé à travers l’un des jeux les plus anciens et les plus vénérés de l’histoire. Dans une ville fantastique comme toile de fond, le jeu est régi par des règles et des limites — et nous voyons ce qui se passe lorsqu’un joueur défie les conventions et triomphe, prouvant que le jeu n’a pas de limites. »