Eurostar s’attaque à l’avion dans cette élégante campagne signée Adam&EveDDB

“Time flies when you don’t”

Eurostar lance ce 30 avril 2025 une nouvelle campagne baptisée « Reasons to Eurostar », à la suite de sa campagne diffusée en octobre 2023, en partenariat avec l’agence Adam&EveDDB et l’illustrateur Noma Bar. Cette opération, déployée au Royaume-Uni, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, s’appuie sur un dispositif OOH et print. Le but : convaincre les voyageurs de préférer le train à l’avion ou à la voiture pour leurs déplacements transfrontaliers, à l’approche des vacances d’été.

La campagne cherche à démontrer de manière ludique les façons dont Eurostar « va plus loin » pour faire des voyages européens « une expérience confortable et agréable ». Concrètement, les illustrations de Noma Bar sont combinées avec des accroches ironiques telles que « Time flies when you don’t », « Get a speeding ticket » ou « Maybe 6am trains are too early ».

Selon François Le Doze, Chief Commercial Officer d’Eurostar, « cette campagne vise à rappeler que, quand on voyage avec Eurostar, le trajet fait vraiment partie du plaisir ». Un message qui se double d’un argument écologique, la marque affirmant que ses trains émettent jusqu’à 20 fois moins de CO₂ que les avions.Diffusée jusqu’au 20 juin, la campagne s’adapte à chaque marché grâce à des messages contextualisés. Le media planning et l’achat d’espace ont été confiés à Wavemaker, tandis que Paula Hochberg, directrice de création chez adam&eveDDB, souligne : « Nous avons beaucoup aimé pousser la voix de la marque Eurostar et l’associer aux visuels malins de Noma. »