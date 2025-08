Columbia défie la nature par l’absurde pour relancer sa marque

Conçu pour affronter l’imprévisible... mais avec style.

Columbia Sportswear, via son agence adam&eveDDB, dévoilait le 4 août dernier sa nouvelle plateforme de marque mondiale : Engineered for Whatever. Cette campagne multi-saison, la première d’une telle ampleur en dix ans, s’étend sur des supports variés : TV connectée, vidéo en ligne, social media, affichage extérieur, audio et display, avec un déploiement prévu à l’international. Le film, dirigé par Henry-Alex Rubin et produit par SMUGGLER, met en scène des aventuriers malmenés par une nature aussi imprévisible que cruelle, illustrant l’idée que les équipements Columbia ne sont pas seulement conçus pour l’extérieur, mais pour le dominer.

Loin des clichés habituels de paysages idylliques, cette campagne ose l’humour et l’exagération, montrant notamment des humains poursuivis par des vautours affamés ou projetés par des avalanches. Un cameo inattendu de l’alpiniste Aron Ralston, célèbre pour avoir survécu à un accident en s’amputant lui-même le bras (le film 127 heures avec James Franco revient sur cette histoire), ajoute une touche de gravité détournée. Le spot est animé par une reprise trash metal de Blue Skies, le classique d’Irving Berlin, qui transforme l’atmosphère pour mieux illustrer le chaos imprévisible de la nature.

Cette nouvelle identité s’accompagne d’une refonte visuelle complète de la marque, avec une nouvelle typographie, un logo revisité et une palette de couleurs modernisée diffusés sur l’ensemble des supports. Le dispositif comprend également une série de vidéos où des cascadeurs testent les produits dans des conditions extrêmes, entre crocodiles, dévalement de pente dans une boule de neige géante ou accrochage à un chasse-neige.

Avec Engineered for Whatever, Columbia s’adresse aussi à une génération plus jeune, friande d’authenticité et d’aventures brutales, loin des images trop travaillées du secteur. Cette stratégie marketing, fruit d’une compétition remportée en 2024 par adam&eveDDB, marque une volonté claire de retour aux racines décalées de la marque, tout en surfant sur la croissance du marché mondial des vêtements outdoor. La campagne se veut à la fois un clin d’œil à son passé et une promesse d’adaptabilité face aux aléas de la nature.