Eurostar absorbe Thalys dans une nouvelle campagne signée adam&eve et DDB Paris

Cologne - Bruxelles - Londres - Paris - Amsterdam sans quitter l'Eurostar.

Le nouvel Eurostar, fruit de l’union entre Eurostar et Thalys, dévoile aujourd’hui sa nouvelle campagne publicitaire, marquant une étape importante dans la stratégie de rebranding de la marque. Lancé officiellement le 1er octobre, cette entité fusionnée ambitionne de transporter 30 millions de passagers par an d’ici à 2030 (x2 par rapport à 2022) et veut se positionner comme la référence du voyage durable en Europe. Avec une nouvelle identité, un site Internet remanié, une application revue et un programme de fidélité unifié, Eurostar souhaite confirmer son rôle majeur dans le paysage ferroviaire européen.

Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar, souligne les ambitions de cette nouvelle épopée qui ne se limite plus à traverser la Manche : « Nous écrivons aujourd’hui, avec nos équipes et pour nos clients, une nouvelle page de l’histoire du transport ferroviaire à grande vitesse en Europe. Avec Eurostar, nos clients auront l’Europe à portée de train. Notre ambition est claire : plus d’Europe pour une expérience de voyage unique et durable. »

L’étoile du Nord inspire le nouveau logo, rendant hommage au Thalys original reliant Paris, Bruxelles et Amsterdam, ainsi qu’au premier logo d’Eurostar. Cet élément graphique nommé « Spark », une étincelle animée en 3D, symbolise l’ambition et la direction de la marque. Accompagné du nouveau slogan « Together we go further » (« Plus loin, ensemble« ), Eurostar met l’accent sur son désir d’approfondir les liens avec ses clients tout en élargissant son réseau à travers cinq pays européens.

La campagne, imaginée par les agences adam&eveDDB et DDB Paris, adopte une approche audacieuse. Dans un spot de 60 secondes, deux femmes à bord d’un train Eurostar sont propulsées dans un univers graphique vibrant représentant cinq villes européennes, mélangeant prises de vue réelles et animations. L’étincelle « Spark » crée un lien entre le réel et l’imaginaire du voyage, rappelant l’engagement d’Eurostar envers ses passagers. La diffusion de ce spot débutera le 16 octobre à la télévision et au cinéma dans les pays du réseau Eurostar. Une campagne d’affichage complète cette initiative, mettant en scène les deux héroïnes et conçue par dix artistes issus des villes desservies par la compagnie.

« La campagne reproduit ce que chacun ressent en découvrant l’Europe, et en découvrant l’autre, puis soi-même. Truffée de détails cachés, le public aura plaisir d’en découvrir davantage à chaque diffusion, de la même façon qu’on ne termine jamais d’explorer nos destinations », commente François Le Doze, Chief Commercial Officer chez Eurostar.

Richard Brim, le directeur de la création de l’agence londonienne adam&eveDDB, complète : « Voyager avec Eurostar est toujours un moment excitant – c’est un moyen d’ouvrir les yeux sur de nouvelles expériences et cultures. La nouvelle campagne Eurostar « Together we go further » illustre cet enthousiasme en fusionnant images réelles, illustrations créatives et animations afin de donner vie à la singularité des différentes destinations de la compagnie. »

Si les destinations ne changent pas pour Eurostar, cette nouvelle marque unique sur cinq pays devrait permettre à la compagnie de grandement développer le voyager bas-carbone à travers l’Europe.