L’app de méditation Calm offre 30 secondes de silence publicitaire pendant les élections américaines

Le Calm avant la Trumpette…

Le mardi 5 novembre avait lieu les élections américaines. Une soirée au cours de laquelle les télévisions américaines commentent, voire prédisent, les résultats États par États. Un moment télévisuel incertain et généralement chaotique, évité par la plupart des annonceurs. Mais pas par Calm. L’application de médiation a offert des moments de silence publicitaire avec des spots “muets” diffusés toute la journée sur CNN et ABC.

Calm donnait également des conseils aux spectateurs pour vivre au mieux cette soirée.

Take a deep breath. Drink some water. Go outside. Hug a pillow. (Or scream into it).



Just do whatever feels good to you right now. 🫶