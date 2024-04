Audience de la presse : les enseignements de l’étude OneNext Global S1 2024 de l’ACPM

Le digital en tête, mais une presse print qui se bat bien !

L’ACPM a annoncé aujourd’hui les premiers résultats de 2024 pour l’audience Print et Digitale des marques de presse, issus de la fusion des études OneNext pour le Print et Internet Global de Médiamétrie pour le Digital. Une évolution significative marque cette publication : la périodicité de l’étude Internet Global passe désormais de trois à six mois, couvrant les mois de mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2023, tandis que les données Print de OneNext au premier semestre 2024 englobent toute l’année 2023.

Cette modification méthodologique, qui ne perturbe pas la comparabilité avec les vagues précédentes, maintient une moyenne de 30 jours alignée sur les mesures des audiences Presse print. À noter également, l’étude OneNext Global sera dorénavant publiée annuellement au premier semestre (S1) de chaque année : voici les données de cette première édition 2024.

Répartition des lecteurs par support

Répartition des lectures par support

Sans surprise, le digital reste premier de la course ; pourtant, la place des supports papier dans la presse n’est pas à dénigrer.

Certains lecteurs se démarquent en étant ce que l’ACPM qualifie de “grands lecteurs”, signifiant qu’ils ont lu plus de 19 titres de presse dans l’année. Mais qui sont-ils réellement ?

– 56 % d’entre eux sont des femmes

– 27 % possèdent un diplôme Bac +4 ou plus

– 82 % sont responsables des achats au sein de leur domicile

– 34 % font partie d’un foyer déclarant plus de 45 000€ annuels nets de revenus (après impôts)

– 50 % habitent une ville de plus de 100 000 habitants.

Mais que lisent-ils ?

Ce tableau révèle l’audience des 25 marques de presse les plus lues en print (tout 2023) et en digital (mois de mars à novembre 2023).

Focus sur les évolutions Brand par rapport au premier semestre 2023 en pourcentage :

Quant aux bimestriels et les trimestriels, nous ne les oublions pas :

Le reste de ces classements est à découvrir sur le site de l’ACPM.