Conçue au Bangladesh, produite en Europe, cette sneaker vegan fait tout à l’envers

En voilà une idée sans matière grasse.

Pour la marque de baskets écologiques, Ekn Footwear, une industrie de la mode respectueuse et durable est bien plus qu’une simple ambition, c’est une nécessité. Conçue par l’agence Accenture Song, la campagne de lancement pour sa nouvelle sneaker vegan “কাঁঠাল Kamthala”, tisse une belle collaboration entre la marque allemande et la créatrice bangladaise Rokaiya Ahmed Purna.

Mais Jamy, “qu’est-ce qu’une chaussure écologique au juste” ? Que cela soit de l’extérieur à l’intérieur de la semelle, en passant par la tige et l’assemblage, il est question ici, d’un produit confectionné à partir de matériaux recyclables et biodégradables grâce à des méthodes de fabrication respectueuses de l’environnement. Pour le design de sa chaussure fabriquée à base de faux cuir et de néoprène, la jeune styliste s’est directement inspirée du fruit traditionnel de son pays : le jacquier.

Connue autant pour son savoir-faire traditionnel que pour être l’une des créatrices les plus convoitées pour la fusion de la mode avec la durabilité, Rokaiya Ahmed Purna brise, de ce fait, la rétine d’une vision erronée. Originaire du Bangladesh, petit pays d’Asie du Sud, la designeuse démontre, en collaborant avec Ekn, que l’Occident n’est pas systématiquement l’épicentre des idées visionnaires de la mode. “Conçu au Bangladesh, fabriqué au Portugal” sonne ainsi comme l’une des maximes du renouveau en ce qui concerne la façon dont les marques de mode travaillent avec les contrées asiatiques. The world is changing !